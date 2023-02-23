Дефіцит снарядів у Росії. Генштаб не виключає, що окупанти роблять ставку на інші країни

Росія хоче перейти у наступ, щоб зірвати плани українських військ, проте відчуває дефіцит боєприпасів. Не виключається, що РФ у цьому питанні робить ставку на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він пояснив, що окупанти хочуть провести нову хвилю наступу, щоб зірвати підготовку Сил оборони України до своїх майбутніх дій, а також зупинити постачання зброї країнами-партнерами. Крім того, РФ прагне захистити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Водночас можливості окупаційних військ обмежені через дефіцит боєприпасів, у тому числі до артилерійських систем.

"Тому РФ продовжує шукати ресурси. Ставка робиться як на власний ВПК, який має певні обмеження, так і на деякі іноземні країни", - сказав Громов.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів, тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.

Крім того, про дефіцит снарядів в РФ повідомляла також канадська розвідка, зазначаючи, що причинами цього також є погана логістика окупантів та точні удари ЗСУ.

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