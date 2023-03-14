Наступ РФ в районі Донецька видихнувся, окупанти скаржаться на снарядний голод, - ЗСУ

Російський наступ в районі окупованого Донецька наразі видихнувся, а ворог потребує часу на відновлення втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.

У порівнянні з минулим тижнем кількість штурмів та обстрілів під Донецьком зменшилась. Раніше фіксували майже 100 штурмів та приблизно 600 обстрілів за добу, а тепер окупанти роблять максимум 30 штурмових дій на цьому напрямку.

Дмитрашківський пояснив, що підкріплення у вигляді 136 бригади ЗС РФ зазнало значних втрат у техніці та особовому складі.

"Наші позиції зроблено так, що ми бачимо пересування противника, артилерія знищує техніку. Вони на куражі пішли в атаку, але 136 бригада зазнала великих втрат", - сказав речник.

За його словами, росіяни потребують відновлення своїх втрат для подальших наступальних дій. Також окупанти скаржаться на снарядний голод та встановлений ліміт, який наразі не можна перевищувати.