Наступ РФ в районі Донецька видихнувся, окупанти скаржаться на снарядний голод, - ЗСУ
Російський наступ в районі окупованого Донецька наразі видихнувся, а ворог потребує часу на відновлення втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.
У порівнянні з минулим тижнем кількість штурмів та обстрілів під Донецьком зменшилась. Раніше фіксували майже 100 штурмів та приблизно 600 обстрілів за добу, а тепер окупанти роблять максимум 30 штурмових дій на цьому напрямку.
Дмитрашківський пояснив, що підкріплення у вигляді 136 бригади ЗС РФ зазнало значних втрат у техніці та особовому складі.
"Наші позиції зроблено так, що ми бачимо пересування противника, артилерія знищує техніку. Вони на куражі пішли в атаку, але 136 бригада зазнала великих втрат", - сказав речник.
За його словами, росіяни потребують відновлення своїх втрат для подальших наступальних дій. Також окупанти скаржаться на снарядний голод та встановлений ліміт, який наразі не можна перевищувати.
Нагадаємо, що вночі у вівторок, 14 березня, російські війська влаштували авіаракетний удар по Авдіївці. По місту випущено три ракети.
Російські окупанти під Мар'їнкою намагаються штурмувати позиції українських захисників за допомогою малих піхотних груп. Активно застосовувати техніку ворог боїться.
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