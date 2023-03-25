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Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, российский диктатор Владимир Путин признал, что у России есть проблема со снарядами, из-за чего вводятся лимиты для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводят российские СМИ.

Путин сказал, что, по российским данным, в ведущих странах НАТО ежемесячно производится 14-15 тысяч снарядов. Он отметил, что украинские военные в сутки будто бы используют до 5 тысяч снарядов. Однако российский диктатор сказал, что военные РФ используют "гораздо больше" снарядов.

"ВС России тратили гораздо больше. Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас Генштаб и Минобороны вынуждены вводить определенные лимиты", - заявил он.

Также Путин, реагируя на планы Евросоюза поставить Украине миллион снарядов, нафантазировал о мощном российском военно-промышленном комплексе и пообещал за тот же срок произвести втрое больше снарядов для армии РФ.

Напомним, недавно ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба Россия хочет перейти в наступление, однако испытывает дефицит боеприпасов.

Кроме того, наступление РФ в районе Донецка уже выдохлось, поскольку оккупанты жалуются на снарядный голод.

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