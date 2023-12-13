"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті

Ситуація на фронті в Україні не кризова. Але у зимовий період як наступальні, так і оборонні операції сповільнюються, тому важливо стримати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи.

Глава держави відреагував на статтю NYT про те, що Україні нібито варто переходити до оборони замість наступу.

"Щодо заяви генералів США, деяких осіб, я вам скажу так - у будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму, і взимку завжди уповільнюються операції: контрнаступальні чи оборонні. Тому я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим", - сказав президент України.

Зеленський заявив, що росіяни не досягли ніяких перемог не фронті цього року. Окупаційні війська, як і минулого року, зосереджуються на сході України. За словами президента, найголовніше для України зараз - стримати загарбників.

"Взимку все уповільнюється через багато причин, ми говоримо про оборону саме сходу держави, тому що більшість військ РФ зосереджена там. Вони спробували там дуже багато разів, де минулого року було розбито угруповування "вагнерівців". Тепер вони відіслали туди велику кількість своїх військ. Ми говоримо про сотні тисяч військових. Тому найголовніше там стримувати і знищувати їх", - наголосив він.

Зеленський додав, що Україна досягла успіху на морі, завдяки чому вдалося зняти російську блокаду.

"Що стосується перемоги - всі говорять про великий успіх на морі, який дійсно був. Розблоковано Чорне море, витіснено флот РФ з Чорного моря і це успіх. Треба готуватися до наступних операцій", - заявив президент.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно The New York Times заявило, що США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з Росією. Американські військові нібито вважають, що Україна має зосередитися на обороні, а не контратакувати. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

За даними видання, США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

Також додамо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше написав статтю для The Economist. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Залужний припустив, що війна могла зайти у "глухий кут".

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті в Україні не патова.