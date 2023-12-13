У Берліні відбулася конференція коаліції з посилення ППО в Україні
У Берліні сьогодні, 13 грудня, відбулася конференція коаліції, яка має намір посилити протиповітряну оборону в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.
"Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні в Берліні відбулася стартова конференція коаліції щодо потенціалу довгострокового посилення протиповітряної оборони України.
У ній взяли участь близько 70 учасників із 22 країн, а також представники ЄС і НАТО. У Міноборони заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.
Посилення ППО в Україні
Від початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу передали значну кількість систем і комплексів протиповітряної оборони, які ефективно знищують російські ракети або дрони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передана Україні від Німеччини друга система ППО Patriot буде розгорнута та введена в експлуатацію до кінця поточного року.
Також сьогодні стало відомо, що Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).
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