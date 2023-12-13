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Данія представить Україні новий пакет допомоги на мільярд євро

Середа 13 грудня 2023 16:08
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Данія представить Україні новий пакет допомоги на мільярд євро Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України сьогодні, 13 грудня, на прес-конференції в Осло.

Чиновниця зазначила, що у четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Допомога Данії для України

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення Росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 мільярда євро.

Крім того, уряд Данії передав Україні також гуманітарну допомогу на 378 мільйонів євро.

Нагадаємо також, що у жовтні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.

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Допомога Україні Дания
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