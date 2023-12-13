ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанія наполягає на початку переговорів про вступ України до ЄС

Мадрид, Середа 13 грудня 2023 14:16
UA EN RU
Іспанія наполягає на початку переговорів про вступ України до ЄС Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Іспанія підтримує європейську інтеграцію України. Мадрид наполягає на початку переговорів про членство України в Європейському союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.

Санчес заявив, що сподівається розпочати переговори про між Європейським союзом та Україною до завершення головування Іспанії в Раді ЄС, яке закінчується 31 грудня.

"Я розпочав головування Іспанії з поїздки до Києва, і я сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ із цією країною", - сказав Санчес на пленарному засіданні Європарламенту.

Прем'єр Іспанії наголосив, що "настав час для ЄС відкрити свої двері" та прийняти Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.

Зазначимо, що розширення Європейського союзу та вступ України й інших кандидатів повинні підтримати всі члени ЄС.

Саміт лідерів ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися до 16 грудня.

Європейські ЗМІ припускають, що через Угорщину початок переговорів про вступ України можуть відкласти на березень 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Евросоюз Вступ в ЄС
NEWS
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік