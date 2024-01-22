Скандали з Bihus.Info і Ніколовим: у поліції повідомили, на якому етапі слідство

Правоохоронці зареєстрували низку проваджень стосовно "прослушки" Bihus.Info і вже заплановані ряд слідчих дій. Що стосується справи щодо переслідування Юрія Ніколова, то вдалося встановити 4 фігурантів, які розклеювали листівки з погрозами журналісту.

Про це на у відповідь питання кореспондента РБК-Україна сказав голова Національної поліції Іван Вигівський.

"(Щодо Bihus.Info - ред.) одне провадження в СБУ, друге - навіть не одне, а чотири звернулися до нас представники від "Бігусу". Ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 (порушення недоторканості приватного життя)", - сказав Вигівський.

За його словами, ці провадження були внесені на вихідних і заплановано ряд слідчих дій.

"Ми скоординуємо наші дії (з СБУ - ред.) і будемо рухатися", - сказав Вигівський.

Також він прокоментував справу щодо журналіста Юрія Ніколова. Зокрема, осіб, які ломилися в помешкання журналіста та розклеювали листівки з погрозами.

"Стосовно журналіста Ніколова - у нас за вихідні були встановлені 4 фігуранти, хто приходив розклеював (листівки - ред.). Проводяться слідчі дії", - додав голова Нацполу.

Скандали з Bihus.Info і Ніколовим

Нагадаємо, нещодавно у мережу потрапили кадри з прихованої зйомки, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. За словами засновника проекту Дениса Бігуса, всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин і повідомив, що ті працівники, які вживали заборонені речовини, звільнені.

Крім того, він заявив про незаконне спостереження та прослуховування і що за командою Bihus.Info стежили впродовж кількох місяців.

Пізніше Служба безпеки України повідомила, що вже розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів Bihus.Info.

Перед цим, 15 січня зранку, журналіст, співзасновник та редактор "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що напередодні ввечері невідомі намагалися ввірватися до його помешкання, але самого його не було вдома. Крім того, повідомлялося, що зловмисники обклеїли його двері листівками з погрозами.

Поліція Києва опісля повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту.

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