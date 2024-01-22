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Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України, - Туск

Понеділок 22 січня 2024 15:31
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Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України, - Туск Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Києва 22 січня заявив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис канцелярії польського прем’єра у Twitter.

"Польща приєдналася до декларації G7, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України", - сказано у повідомлення.

Нагадаємо, Туск прибув сьогодні з візитом до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Детально про його візит можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

Угода з безпеки між Британією та Україною

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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Гарантії безпеки Польща
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