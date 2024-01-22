Наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ у Миколаєві: СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Насамперед ворога цікавили локації військових шпиталів та інших медзакладів, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники", - зазначають у відомстві.



Як повідомляють в СБУ, також чоловік намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння.



Крім того, зрадник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.



За наявними даними, окупанти розраховували отримати розвідвідомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру. Втім працівники СБУ запобігли даному розвитку сценарію, затримавши зловмисника у власному помешканні.



Таким чином було зірвано плани агресора щодо серії повітряних атак на об’єкти українських оборонців.

Працював у місцевому комунальному підприємстві

За даними слідства, ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства.

"Відомо, що він потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди, які оприлюднював у соцмережах. Через це на нього дистанційно вийшов представник спецслужб РФ і запропонував співпрацю у війні проти України", - зазначають в СБУ.

Для виконання ворожих завдань чоловік об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації "потрібних" об’єктів.

Потім отримані відомості він позначав на електронних картах, про що «звітував» в анонімному чаті своєму російському куратору.

Оголошення підозри

Інформатору РФ оголошено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми.