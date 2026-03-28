В Конгресі США висловили обурення візитом до Сполучених Штатів делегації російської державної думи. Більшість з "візитерів" перебуває під санкціями, проте це їм не завадило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Візит був організований завдяки ділям конгресмена Палати представників від Республіканської партії Анни Пауліни Луни, яка відома своєю антиукраїнською позицією. Луна опублікувала світлини в соцмережах, де можна побачити також інших членів "антиукраїнського лоббі" - Елай Крейн, Деррік Ван Орден і Енді Оглз.

Візит росіян до США характеризувався численними скандальними заявами з боку як росіян, так і конгресменів США. Наприклад, сама Луна написала, що ми - тобто вона та інші антиукраїнські налаштовані сенатори - "продовжуватимемо сприяти цьому діалогу та домагатися миру на підтримку зусиль цієї адміністрації щодо миру, а також економічних можливостей".

"Якщо я можу сісти за стіл заради миру, то це можуть усі... Час убивств має закінчитися, і єдиний шлях до миру – це діалог або переважаюча сила – і ми не будемо воювати з Росією", - заявив Ван Орден.

Проте сам факт проведення зустрічі з поплічниками російського диктатора Володимира Путіна викликав дуже негативну оцінку з боку інших конгресменів та сенаторів, передусім в демократів. Вони дуже серйозно розкритикували як саму Луну, так і її дії.

Сенатор-демократ Марк Ворнер зазначив, що вважає "надзвичайно проблематичним" сам факт того, що цей візит став можливим". А ще один демократ, Майк Квіглі, заявив, що іноземних політиків з країн-ворогів США "ніколи не слід допускати на Капітолійський пагорб".

"Цей "візит" відкрив двері для масштабної загрози безпеці для спікера, для нашого Конгресу та для самої демократії", - написав він.

Цікаво, що з найсильнішою критикою виступили однопартійці Луни - республіканці. Дуже жорстко висловився конгресмен Джо Вілсон, нагадавши, що РФ проголосила себе ворогом США та порівнявши це із тим, як Вашингтон у 40-ві роки відвідала б делегація нацистської Німеччини.

"Самопроголошених ворогів американського способу життя та виконавців жахливих масових убивств, представників воєнного злочинного режиму Путіна не слід у жодний спосіб приймати. Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього рейху", - написав він.

Ще один республіканець, Дон Бейкон, зазначив, що Путін ненавидить США, демократію, тому дуже дурний крок - дозволяти його поплічникам відвідувати США.

"Підсанкційні посадовці не приїжджають випадково - їм видали візи, надали винятки та дозволили прибути сюди, це зробило наше ж власне урядове керівництво. Це рішення зменшує ціну, яку ми наклали на Кремль, і надає доступ і легітимність у той момент, коли ми повинні діяти навпаки", - зазначила сенатор від демократів Джин Шахін