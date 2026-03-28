ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Цікаве

Делегація США подарувала депутатам РФ шкарпетки з Трампом: деталі зустрічі

06:56 28.03.2026 Сб
2 хв
Більш дивного подарунка неможливо й уявити
aimg Никончук Анастасія
Делегація США подарувала депутатам РФ шкарпетки з Трампом: деталі зустрічі

Російський депутат Сергій Делягін повідомив, що делегація Конгресу США під час зустрічі з представниками Держдуми РФ вручила їм незвичайні подарунки, включно зі шкарпетками із зображенням президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Читайте також: Трамп і Путін можуть відвідати Китай один за одним: що це означає для Пекіна

Під час зустрічі делегації Конгресу Сполучених Штатів із російськими парламентаріями сторони обмінялися символічними презентами.

За словами Делягіна, американці передали депутатам шкарпетки із зображенням Дональда Трампа.

Як зазначив російський депутат, серед подарунків також був особистий жетон, переданий одній з учасниць делегації - конгресвумен-республіканці Ганні Пауліні Луні.

Відповідь російської сторони

У відповідь представники Держдуми підготували власний подарунок. Віце-спікер Борис Чернишов передав листівку з підписами учасників історичного космічного проєкту "Союз-Аполлон". За словами Делягіна, цей жест викликав у американської сторони позитивну реакцію.

До складу російської делегації увійшли В'ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Незважаючи на обмеження, Держдепартамент дозволив їм в'їзд до країни.

Організатор зустрічі Анна Пауліна Луна заявила, що візит було погоджено з Держдепартаментом США для обговорення "мирних переговорів".

При цьому вона є співавтором законопроекту, що передбачає припинення військової допомоги Україні.

Нагадуємо, що президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп збереже фокус на війні РФ проти України і не відмовиться від своєї обіцянки домогтися її завершення.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що, за інформацією ЦРУ, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є гомосексуалом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
Аналітика
