"Визит Третьего Рейха": в Конгрессе США возмутились из-за российских депутатов в Америке

В Конгрессе США выразили возмущение визитом в Соединенные Штаты делегации российской государственной думы. Большинство из "визитеров" находится под санкциями, однако это им не помешало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Визит был организован благодаря делям конгрессмена Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны, которая известна своей антиукраинской позицией. Луна опубликовала фотографии в соцсетях, где можно увидеть также других членов "антиукраинского лобби" - Элай Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглз.

Визит россиян в США характеризовался многочисленными скандальными заявлениями со стороны как россиян, так и конгрессменов США. Например, сама Луна написала, что мы - то есть она и другие антиукраинские настроенные сенаторы - "будем продолжать способствовать этому диалогу и добиваться мира в поддержку усилий этой администрации по миру, а также экономических возможностей".

"Если я могу сесть за стол ради мира, то это могут все... Время убийств должно закончиться, и единственный путь к миру - это диалог или превосходящая сила - и мы не будем воевать с Россией", - заявил Ван Орден.

Однако сам факт проведения встречи с приспешниками российского диктатора Владимира Путина вызвал очень негативную оценку со стороны других конгрессменов и сенаторов, прежде всего у демократов. Они очень серьезно раскритиковали как саму Луну, так и ее действия.

Сенатор-демократ Марк Уорнер отметил, что считает "чрезвычайно проблематичным" сам факт того, что этот визит стал возможным". А еще один демократ, Майк Квигли, заявил, что иностранных политиков из стран-врагов США "никогда не следует допускать на Капитолийский холм".

"Этот "визит" открыл двери для масштабной угрозы безопасности для спикера, для нашего Конгресса и для самой демократии", - написал он.

Интересно, что с самой сильной критикой выступили однопартийцы Луны - республиканцы. Очень жестко высказался конгрессмен Джо Уилсон, напомнив, что РФ провозгласила себя врагом США и сравнив это с тем, как Вашингтон в 40-е годы посетила бы делегация нацистской Германии.

"Самопровозглашенных врагов американского образа жизни и исполнителей ужасных массовых убийств, представителей военного преступного режима Путина не следует никоим образом принимать. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха", - написал он.

Еще один республиканец, Дон Бейкон, отметил, что Путин ненавидит США, демократию, поэтому очень глупый шаг - позволять его приспешникам посещать США.

"Подсанкционные чиновники не приезжают случайно - им выдали визы, предоставили исключения и позволили прибыть сюда, это сделало наше же собственное правительственное руководство. Это решение уменьшает цену, которую мы наложили на Кремль, и предоставляет доступ и легитимность в тот момент, когда мы должны действовать наоборот", - отметила сенатор от демократов Джин Шахин