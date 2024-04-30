Візит Столтенберга в Київ та ракетний удар РФ по Одесі: новини за 29 квітня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 29 квітня, прибув з неанонсованим візитом до Києва. А ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі, використавши для цього ракету зі шрапнеллю.

Війна Росії проти України: останні новини

Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро податків

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у країні заплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

У Бєлгородській області росіяни будують новий аеродром

Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda. Йдеться про новий аеродром приблизно в 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області.

Як зазначено в описі під знімками, після зимової відлиги роботи відновилися. Станом на 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття.

У ЗСУ пояснили важливість звільнення острова Нестрига під Херсоном

За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, повернення Україною контролю над островом Нестрига (виділено синім на мапі) у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення", - зазначив Плетенчук.

Держборг України за місяць зріс більш ніж на 7 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 31 березня 2024 року становив 5 трлн 924,25 млрд гривень або 151,05 млрд доларів.

За даними Мінфіну, протягом березня року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд гривень та на 7,36 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

У ГУР назвали кількість дезертирів з російської армії

За підрахунками Головного управління розвідки Міноборони, загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.



З них левова частка - близько 12 тисяч утікачів - припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі - контрактники.

Генсек НАТО приїхав до Києва

Вчора із робочим візитом у Києві перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час спільної прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.

Водночас генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому наразі тривають всі відповідні заходи з підтримки та підвищення її стандартів для пришвидшення вступу до Альянсу.

"Я вважаю, що місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити аби Україна стала членом Альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися", - наголосив Столтенберг.

Більш детально про візит Столтенберга та його ключові заяви - у матеріалі РБК-Україна.

БМП Marder і не лише. Німеччина оновила список військової допомоги Україні

Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.

З повним списком наданої допомоги можна ознайомитися за посиланням.

Заслухав доповіді по фронту та обміну полоненими. Зеленський провів Ставку

"Провів Ставку. Доповідь головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо.

Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених", - розповів президент України Володимир Зеленський.

Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: потрібна для знищення живої сили

Увечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Згідно з даними, в Одесі загинули 4 мирні жителі - троє жінок і один чоловік. Також є інформація про 32 поранених.

Також джерела РБК-Україна повідомили, що внаслідок атаки поранення отримав колишній нардеп Сергій Ківалов.

Усі деталі нового терористичного удару російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що росіяни використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.

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