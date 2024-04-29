Заслухав доповіді по фронту та обміну полоненими. Зеленський провів Ставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, на Ставці було заслухано доповідь від головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних бойових напрямках. Зокрема, про постачання озброєння, яке очікує Україна.

Також була доповідь голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова, голови Служби безпеки України Василя Малюка та представників Координаційного штабу щодо перемовин про звільнення полонених.

"Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність - настільки, наскільки це можливо, - яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому", - сказав Зеленський.

Російські погрози наступом

Російські пропагандисти почали поширювати інформацію щодо підготовки свого наступу на Харків. Зокрема, останні місяці росіяни збільшили кількість обстрілів Харкова та північно-східного кордону України. Це призвело до значних руйнувань інфраструктури України. Через те, що відбулася затримка з постачанням озброєння українськім військовим.

Окрім того, з початку 2024 року Росія гальмує питання обміну полоненими. Останній масштабний обмін полоненими з Росією відбувся 31 січня 2024 року. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 207 громадян.

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