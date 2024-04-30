Визит Столтенберга в Киев и ракетный удар РФ по Одессе: новости за 29 апреля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. А вечером россияне нанесли ракетный удар по Одессе, использовав для этого ракету со шрапнелью.

Война России против Украины: последние новости

Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро налогов

Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в стране заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину.

В Белгородской области россияне строят новый аэродром

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем RedIntel Panda. Речь идет о новом аэродроме примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, военного логистического центра в Белгородской области.

Как отмечено в описании под снимками, после зимней оттепели работы возобновились. По состоянию на 27 апреля 2024 г. на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия.

В ВСУ объяснили важность освобождения острова Нестрига под Херсоном

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, возвращение Украиной контроля над островом Нестрига (выделено синим на карте) в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мер.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение", - отметил Плетенчук.

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 7 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2024 составил 5 трлн 924,25 млрд гривен или 151,05 млрд долларов.

По данным Минфина, в течение марта года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд. гривен и на 7,36 млрд. долларов в долларовом эквиваленте.

В ГУР назвали количество дезертиров из русской армии

По подсчетам Главного управления разведки Минобороны, всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.



Из них львиная доля – около 12 тысяч беглецов – приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Москвой из-за мобилизации. Остальные 2 тысячи – контрактники.

Генсек НАТО приехал в Киев

Вчера с рабочим визитом в Киеве находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время совместной пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий.

В то же время, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в настоящее время продолжаются все соответствующие меры по поддержке и повышению ее стандартов для ускорения вступления в Альянс.

"Я считаю, что место Украины по праву в НАТО и мы будем делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса. Для того чтобы это решение было принято, нам необходимо чтобы все члены Альянса с этим согласились. Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились", - подчеркнул Столтенберг.

Более подробно о визите Столтенберга и его ключевых заявлениях - в материале РБК-Украина.

БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине

Германия передала Украине новую военную помощь. В частности, наши солдаты получили десять бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.

С полным списком оказанной помощи можно ознакомиться по ссылке.

Заслушал доклады по фронту и обмену пленными. Зеленский провел Ставку

"Провел Ставку.Доклад главкома Александра Сырского, развернутый доклад. Фронт. Наши позиции. Наиболее горячие направления. Поставки, которого мы ожидаем.

Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба – по поводу переговоров об освобождении пленных", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне ударили по Одессе ракетой со шрапнелью: нужна для уничтожения живой силы

Вечером 29 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Согласно данным, в Одессе погибли 4 мирных жителя - трое женщин и один мужчина. Также есть информация о 32 раненых.

Также источники РБК-Украина сообщили, что в результате атаки ранения получил бывший нардеп Сергей Кивалов.

Все детали нового террористического удара российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что россияне использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. Она предназначена для ликвидации живой силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.