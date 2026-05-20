Візит Путіна в Китай обернувся багатомільярдними втратами "Газпрому"

Масштаби фінансового падіння

За інформацією видання, під час торгів на Московській біржі, акції компанії знизилися на 3,5%, опустившись до позначки 119,06 рубля за штуку, що зробило їх головним антилідером серед усіх "блакитних фішок" російського ринку.

За один день газовий холдинг втратив близько 100 мільярдів рублів капіталізації, а загальні втрати з початку поїздки Путіна до Китаю перевищили 120 мільярдів рублів, що еквівалентно 1,75 мільярда доларів.

Провал переговорів також спровокував падіння всього російського фондового ринку, зокрема акцій нафтових компаній та виробників труб великого діаметру, які розраховували на масштабні замовлення для нового проєкту.

Причини провалу переговорів

Як зазначило видання, попри участь у перемовинах п'яти віце-прем'єрів РФ та підписання декларацій, жоден із 40 підсумкових документів візиту не стосувався нафтогазової співпраці. Згадки про "Силу Сибіру-2" взагалі були відсутні.

Головною перешкодою у перемовинах, які тривають уже понад 10 років, залишається ціновий ультиматум Китаю.

Пекін вимагає знизити вартість палива до внутрішньоросійського рівня, тобто до 50 доларів за тисячу кубометрів, що у п'ять разів нижче за поточні платежі Китаю та у вісім з половиною разів менше, ніж ціна "Газпрому" для інших іноземних клієнтів.