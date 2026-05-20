Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Візит Путіна в Китай обернувся багатомільярдними втратами "Газпрому"

21:10 20.05.2026 Ср
2 хв
Газпром втратив мільярди капіталізації
aimg Сергій Козачук
Фото: акції "Газпрому" обвалилися після візиту Путіна до Китаю (Getty Images)

Акції російського газового монополіста "Газпром" стрімко знецінилися після завершення візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна. Йому знову не вдалося домовитися про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Масштаби фінансового падіння

За інформацією видання, під час торгів на Московській біржі, акції компанії знизилися на 3,5%, опустившись до позначки 119,06 рубля за штуку, що зробило їх головним антилідером серед усіх "блакитних фішок" російського ринку.

За один день газовий холдинг втратив близько 100 мільярдів рублів капіталізації, а загальні втрати з початку поїздки Путіна до Китаю перевищили 120 мільярдів рублів, що еквівалентно 1,75 мільярда доларів.

Провал переговорів також спровокував падіння всього російського фондового ринку, зокрема акцій нафтових компаній та виробників труб великого діаметру, які розраховували на масштабні замовлення для нового проєкту.

Причини провалу переговорів

Як зазначило видання, попри участь у перемовинах п'яти віце-прем'єрів РФ та підписання декларацій, жоден із 40 підсумкових документів візиту не стосувався нафтогазової співпраці. Згадки про "Силу Сибіру-2" взагалі були відсутні.

Головною перешкодою у перемовинах, які тривають уже понад 10 років, залишається ціновий ультиматум Китаю.

Пекін вимагає знизити вартість палива до внутрішньоросійського рівня, тобто до 50 доларів за тисячу кубометрів, що у п'ять разів нижче за поточні платежі Китаю та у вісім з половиною разів менше, ніж ціна "Газпрому" для інших іноземних клієнтів.

Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Пекіна вп'яте за останні чотири роки спробував переконати главу КНР Сі Цзіньпіна підтримати будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Кремль розраховував, що потрясіння на світових енергетичних ринках змусять Китай проявити гнучкість у переговорах щодо цін на газ.

Нинішня зустріч лідерів проходила на тлі багаторічної історії особистих взаємин, у межах яких Сі Цзіньпін та Путін провели понад 40 зустрічей, вибудовуючи так звану дружбу "без меж" за допомогою неформальної дипломатії.

Проте, попри демонстрацію партнерства, російський диктатор так і не зміг досягти домовленостей щодо нового газопроводу. На думку експертів, Пекін продовжує тримати Москву у слабкій та залежній позиції, сприймаючи Росію виключно як "сировинний придаток" для отримання дешевих енергоресурсів, а також вважає її токсичним партнером через міжнародну ізоляцію.

