Визит Путина в Китай обернулся многомиллиардными потерями "Газпрома"

Масштабы финансового падения

По информации издания, во время торгов на Московской бирже, акции компании снизились на 3,5%, опустившись до отметки 119,06 рубля за штуку, что сделало их главным антилидером среди всех "голубых фишек" российского рынка.

За один день газовый холдинг потерял около 100 миллиардов рублей капитализации, а общие потери с начала поездки Путина в Китай превысили 120 миллиардов рублей, что эквивалентно 1,75 миллиарда долларов.

Провал переговоров также спровоцировал падение всего российского фондового рынка, в частности акций нефтяных компаний и производителей труб большого диаметра, которые рассчитывали на масштабные заказы для нового проекта.

Причины провала переговоров

Как отметило издание, несмотря на участие в переговорах пяти вице-премьеров РФ и подписания деклараций, ни один из 40 итоговых документов визита не касался нефтегазового сотрудничества. Упоминания о "Силе Сибири-2" вообще отсутствовали.

Главным препятствием в переговорах, которые продолжаются уже более 10 лет, остается ценовой ультиматум Китая.

Пекин требует снизить стоимость топлива до внутрироссийского уровня, то есть до 50 долларов за тысячу кубометров, что в пять раз ниже текущих платежей Китая и в восемь с половиной раз меньше, чем цена "Газпрома" для других иностранных клиентов.