Визит Путина в Китай обернулся многомиллиардными потерями "Газпрома"

21:10 20.05.2026 Ср
2 мин
Газпром потерял миллиарды капитализации
aimg Сергей Козачук
Фото: акции "Газпрома" обвалились после визита Путина в Китай (Getty Images)

Акции российского газового монополиста "Газпром" стремительно обесценились после завершения визита российского диктатора Владимира Путина в Пекин. Ему снова не удалось договориться о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Масштабы финансового падения

По информации издания, во время торгов на Московской бирже, акции компании снизились на 3,5%, опустившись до отметки 119,06 рубля за штуку, что сделало их главным антилидером среди всех "голубых фишек" российского рынка.

За один день газовый холдинг потерял около 100 миллиардов рублей капитализации, а общие потери с начала поездки Путина в Китай превысили 120 миллиардов рублей, что эквивалентно 1,75 миллиарда долларов.

Провал переговоров также спровоцировал падение всего российского фондового рынка, в частности акций нефтяных компаний и производителей труб большого диаметра, которые рассчитывали на масштабные заказы для нового проекта.

Причины провала переговоров

Как отметило издание, несмотря на участие в переговорах пяти вице-премьеров РФ и подписания деклараций, ни один из 40 итоговых документов визита не касался нефтегазового сотрудничества. Упоминания о "Силе Сибири-2" вообще отсутствовали.

Главным препятствием в переговорах, которые продолжаются уже более 10 лет, остается ценовой ультиматум Китая.

Пекин требует снизить стоимость топлива до внутрироссийского уровня, то есть до 50 долларов за тысячу кубометров, что в пять раз ниже текущих платежей Китая и в восемь с половиной раз меньше, чем цена "Газпрома" для других иностранных клиентов.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время визита в Пекин в пятый раз за последние четыре года попытался убедить главу КНР Си Цзиньпина поддержать строительство газопровода "Сила Сибири-2".

Кремль рассчитывал, что потрясения на мировых энергетических рынках заставят Китай проявить гибкость в переговорах по ценам на газ.

Нынешняя встреча лидеров проходила на фоне многолетней истории личных взаимоотношений, в рамках которых Си Цзиньпин и Путин провели более 40 встреч, выстраивая так называемую дружбу "без границ" с помощью неформальной дипломатии.

Однако, несмотря на демонстрацию партнерства, российский диктатор так и не смог достичь договоренностей по новому газопроводу. По мнению экспертов, Пекин продолжает держать Москву в слабой и зависимой позиции, воспринимая Россию исключительно как "сырьевой придаток" для получения дешевых энергоресурсов, а также считает ее токсичным партнером из-за международной изоляции.

