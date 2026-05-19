Путін вп'яте за чотири роки спробує "продати" Сі Цзіньпіну газопровід, - Bloomberg

10:22 19.05.2026 Вт
3 хв
Кремль має надію, що криза на енергоринках змусить Китай стати гнучкішим
aimg Ірина Глухова
Фото: Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Getty Images)
Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Пекіна знову спробує переконати главу КНР Сі Цзіньпіна підтримати будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Це вже п’ята спроба Кремля просунути цей проєкт за останні чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповіли особи, наближені до уряду, Росія сподівається, що потрясіння на енергетичних ринках, спричинені конфліктом на Близькому Сході, змусить Китай проявити більшу гнучкість у переговорах щодо контракту на ціни на газ для запланованого проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2".

Один з російських чиновників зазначив, що китайці висловили зацікавленість у прискоренні переговорів, хоча поки що суттєвого прогресу не досягнуто.

За словами радника Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, питання газопроводу "стоїть на порядку денному".

"Ми налаштовані серйозно його обговорити. Я вважаю, що цю тему лідери детально обговорять", - сказав він.

Втім, Bloomberg наголошує, що прогрес у будь-якій угоді залежить від Сі, і поки що немає жодних ознак того, що Росія може легко досягти згоди.

"У зв'язку з посиленням тиску на економіку Росія значною мірою покладається на торгівлю з Китаєм, щоб пом'якшити вплив західних санкцій, введених через повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п'ятий рік. Війна президента США Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість змінити баланс відносин, оскільки Пекін прагне більшої енергетичної безпеки на тлі перебоїв, спричинених закриттям Ормузької протоки", - йдеться у статті.

За словами джерела, наближеного до російського державного енергетичного гіганта, "Газпром" зробив дуже вигідну пропозицію щодо цін на газ для газопроводу "Сила Сибіру-2", який пролягатиме з Сибіру до Китаю через Монголію, хоча китайські партнери не виявили бажання просувати цей проєкт. Співрозмовник агентства додав, що Росія хоче узгодити ціну на газ до вересня.

У березні, після початку війни в Ірані, Китай заявив, що має намір досягти прогресу в питанні будівництва російського газопроводу в рамках свого п'ятирічного плану.

А наприкінці квітня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер та голова Китайської національної нафтової корпорації Дай Хоулян зустрічалися в Пекіні та говорили про "розвиток стратегічного партнерства".

9 травня Путін заявив, що з Китаєм узгоджено "практично всі ключові питання" щодо співпраці у сфері газу та нафти.

"Якщо нам вдасться доопрацювати їх і довести процес до кінця під час візиту, я буду дуже задоволений", - сказав він.

Фото: маршрут газопроводу "Сила Сибіру 2" (bloomberg)

І хоча транспортні коридори через Росію вже давно стоять на порядку денному двосторонніх переговорів, за словами джерел агентства, Москва зараз бачить більший інтерес з боку китайських чиновників до розширення транзитних маршрутів суходолом та через Північний морський шлях в Арктиці.

Зокрема, на це вплинула і війна в Ірані.

За словами Ушакова, Путін і Сі мають провести переговори в середу, а ввечері разом вип'ють чаю, щоб продовжити обговорення.

Що відомо про візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російський диктатор планує відвідати Китай 20 травня. У Кремлі цей візит називають частиною "рутинних контактів" між Москвою та Пекіном. Путін перебуватиме у Китаї лише один день.

Зустріч відбудеться невдовзі після переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Для китайського лідера це вже другий випадок цього року, коли він проводить дипломатичні контакти з Трампом і Путіним майже поспіль.

Зокрема, на початку лютого Сі окремо спілкувався телефоном із президентом США та главою Кремля з різницею лише у кілька годин.

