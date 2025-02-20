Візит Келлога до Києва і жорстка заява Трампа про Зеленського: новини за 19 лютого

Кіт Келлог у Києві. Що відомо про візит спецпредставника президента США

Візит спецпредставник президента США Кіт Келлог розпочав візит до Києва.

Зокрема, він провів зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок і спеціальних служб та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському

Президент США Дональд Трамп незадоволений, що в Україні не проводять президентські вибори під час війни. Американський лідер назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

"Подумайте тільки, скромний успішний комік Володимир Зеленський умовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе залагодити", - написав американський лідер.

Залужний розповів, чи планує брати участь у виборах

Посол України у Великій Британії, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поки не готовий говорити, чи піде на вибори. Він вважає, що для виборів поки що немає умов.

"Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі запитання", - заявив він.

Зеленський заявив, що поступки Росії підтримує лише 1% українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість українців не підтримує поступки Росії. Він підкреслив, що домовленості з Кремлем не мають довіри в Україні.

За його словами, усі рішення щодо війни мають враховувати думку українців, які безпосередньо протистоять агресору.

Путін заявив, що Росія нібито готова повернутися до переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито "готовність" Росії відновити переговори щодо завершення війни проти України.

Глава Кремля "позитивно оцінив" переговори між американською та російською делегаціями в Ер-Ріяді. Йому доповіли, що чиновники США, які брали участь у зустрічі, були "відкриті до спільної роботи".

До 30 тисяч і не на фронті. ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні

Країни Європи можуть відправити в Україну своїх миротворців, які стежитимуть за припиненням вогню. Очікується, що в контингент увійдуть до 30 тисяч солдатів, пишуть західні ЗМІ.

За непідтвердженою інформацією, останній обговорюваний у Європі варіант передбачає створення сил "запевнення" або "стримування", до яких увійдуть від 25 тисяч до 30 тисяч солдатів.