До 30 тисяч і не на фронті. ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні

Країни Європи можуть відправити в Україну своїх миротворців, які стежитимуть за припиненням вогню. Очікується, що до контингенту увійдуть до 30 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post і пост журналіста The Times Лариси Браун у соцмережі X.

Як розповіли WP неназвані чиновники, останніми днями в Європі розпочалися більш серйозні консультації щодо відправлення миротворців в Україну. Це сталося після того, як США надіслали європейським країнам опитувальник про те, які сили та обладнання вони можуть виділити для України.

Джерела видання зазначили, що останній обговорюваний у Європі варіант передбачає створення сил "запевнення" або "стримування", до яких увійдуть від 25 тисяч до 30 тисяч солдатів. Миротворців не розміщуватимуть на лінії фронту, але вони будуть готові відповісти, якщо Росія відновить агресію.

При цьому, як додали співрозмовники WP, для миротворців може бути передбачено підкріплення за межами України на випадок, якщо їм буде потрібно швидко нарощувати чисельність і переміщатися.

Два чиновники уточнили, що Франція провела більш глибоке планування і дійшла висновку, що може виділити для України 10 тисяч військових. При цьому інші європейські союзники залишаються більш неспокійними або мають обмежені збройні сили.

Водночас Лариса Браун стверджує, що попередній план відправки миротворців в Україну передбачає: