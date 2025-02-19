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Залужний розповів, чи планує брати участь у виборах

Лондон, Середа 19 лютого 2025 12:17
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Залужний розповів, чи планує брати участь у виборах Фото: посол України у Великій Британії Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поки не готовий говорити, чи піде на вибори. Він вважає, що для виборів наразі немає умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

На запитання про те, чи планує він брати участь у виборах, Залужний сказав, що поки для проведення виборів немає умов.

"Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких такі питання будуть абсолютно доречні. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання", - заявив він.

Залужний додав, що для українців поки одне завдання - вистояти і зберегти державу.

"А вже після цього будемо думати про інше", - сказав посол України у Великій Британії.

Нагадаємо, за опитуванням Благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" від жовтня 2024 року, серед чинного військово-політичного керівництва країни найвищий рейтинг довіри мають ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов та президент Володимир Зеленський.

Так, за результатами опитування, у Залужного баланс довіри та недовіри становив +59%.

Вибори в Україні

Раніше спецпредставник президента США щодо питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні, коли буде встановлене припинення вогню.

На полях з Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Але, за його словами, українці не хочуть виборів, оскільки буде скасований воєнний стан.

Нагадаємо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. За даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.

Більше про можливі вибори та про що домовляються українські політики - в матеріалі РБК-Україна.

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Валерій Залужний Вибори в Україні
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