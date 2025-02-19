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Келлог зустрівся із Сирським, розвідкою і спецслужбами. Завтра переговори із Зеленським

Київ, Середа 19 лютого 2025 21:45
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Келлог зустрівся із Сирським, розвідкою і спецслужбами. Завтра переговори із Зеленським Фото: спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сьогодні прибув до України. Завтра відбудеться його зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент України повідомив, що провів низку зустрічей та нарад із військовим командуванням, розвідкою та міністрами для підготовки до переговорів із представником президента США.

Він зауважив, що Келлог уже прибув до Києва та зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок і спеціальних служб, а також з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що разом із США та Європою можна досягти більш надійного миру, і саме це є метою України. Він зауважив, що важливо, щоб це прагнення було спільним із міжнародними партнерами, особливо напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення.

"Напередодні вже третіх роковин початку цієї війни - війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації", - підкреслив Зеленський.

Візит Келлога в Україну

Нагадаємо, що вранці 19 лютого спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

РБК-Україна писало, що глава Офісу президента Єрмак зустрівся з спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Детальніше про візит Келлога до Києва 19 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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