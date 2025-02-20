Визит Келлога в Киев и жесткое заявление Трампа о Зеленском: новости за 19 февраля

Кит Келлог в Киеве. Что известно о визите спецпредставителя президента США

Визит спецпредставитель президента США Кит Келлог начал визит в Киев.

В частности, он провел встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому

Президент США Дональд Трамп недоволен, что в Украине не проводят президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

"Подумайте только, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет уладить", - написал американский лидер.

Залужный рассказал, планирует ли участвовать в выборах

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пока не готов говорить, пойдет ли на выборы. Он считает, что для выборов пока нет условий.

"Я считаю так: придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы", - заявил он.

Зеленский заявил, что уступки России поддерживает лишь 1% украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев не поддерживает уступки России. Он подчеркнул, что договоренности с Кремлем не имеют доверия в Украине.

По его словам, все решения относительно войны должны учитывать мнение украинцев, которые непосредственно противостоят агрессору.

Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "готовности" России возобновить переговоры по завершению войны против Украины.

Глава Кремля "положительно оценил" переговоры между американской и российской делегациями в Эр-Рияде. Ему доложили, что чиновники США, которые участвовали во встрече, были "открыты к совместной работе".

До 30 тысяч и не на фронте. СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

Страны Европы могут отправить в Украину своих миротворцев, которые будут следить за прекращением огня. Ожидается, что в контингент войдут до 30 тысяч солдат, пишут западные СМИ.

По неподтвержденной информации, последний обсуждаемый в Европе вариант предусматривает создание сил "заверения" или "сдерживания", в которые войдут от 25 тысяч до 30 тысяч солдат.