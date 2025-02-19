Путін заявив, що Росія нібито готова повернутися до переговорів з Україною

Диктатор "позитивно оцінив" переговори між американською та російською делегаціями в Ер-Ріяді. Йому доповіли, що чиновники США, які брали участь у зустрічі, були "відкриті до спільної роботи".

Він додав, що "без підвищення довіри між Росією і США" знайти рішення для завершення війни проти України "неможливо".

"Росія ніколи не відмовлялася від контактів з європейцями, Росія ніколи не відмовлялася від переговорного процесу з Україною. Це наші партнери по цих переговорах відмовилися... Хочуть (переговорів - ред.) - будь ласка. Нехай ведуть ці переговори, і ми будемо готові повернутися за стіл переговорів", - зазначив Путін.

Також російський диктатор уточнив, що він "із задоволенням" проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Але просто зустрічі недостатньо, тому що "треба добитися опрацювання найважливіших питань, зокрема щодо України".