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Сильный ветер и до 25 см снега: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды

Новости » Общество     03.02.2020 - 15:14
Сильный ветер и до 25 см снега: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снег выпадет почти на всей территории Украины

Погода в Украине в ближайшие дни в центральных, восточных, западных и южных областях Украины ухудшится, ожидаются снегопады и сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Днем 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег, а ночью 5 февраля регион засыплет снегом - до 10-20 см на равнине и 35-40 см в горах. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метелях, снежных заносах на дорогах и гололеде.

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Опубліковано Український гідрометцентр Понеділок, 3 лютого 2020 р.

Значительный снег и снег с дождем ожидается также 5-6 февраля в Центре и на Востоке Украины. В южных областях возможно образование снежного покрова высотой 10-15 см, местами гололед и налипание мокрого снега. Также ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели.

Больше всего непогода затронет Кировоградскую и Днепропетровскую области - синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 20-25 см и снежные сугробы на дорогах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о значительном ухудшении погодных условий в Украине в первой декаде февраля. По данным синоптиков, 6-10 февраля в страну придут сильные морозы, которые в некоторых областях могут достичь значений более -20 градусов.

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