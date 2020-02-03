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Эрдоган прибыл в Украину

Новости » Политика     03.02.2020 - 11:41
Эрдоган прибыл в Украину
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В Киеве пройдут переговоры президентов Турции и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В ходе визита Эрдогана сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В Киеве пройдут переговоры президентов Турции и Украины, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

В рамках заседания Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина будет обсуждено состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуация в регионе. В числе прочих состоится обмен мнениями о положении крымских татар.

Напомним, Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины

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Новости Украины Реджеп Тайип Эрдоган
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