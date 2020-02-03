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Двух полицейских отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 10:31
Двух полицейских отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Двое полицейских подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании

Заводским судом города Николаева отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что досудебное расследование по этому делу продолжается. В случае доказательства их вины, работникам полиции грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту избиения людей полицейскими отдела Киевского отдела полиции в г. Одессе. Кроме того, опубликовано видео пытки полицейскими людей в отделении полиции в Одессе.

РБК-Украина также писало, что бывшего сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

Как сообщалось, в Полтаве пьяный полицейский избил студента. Происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта был работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

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