ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Гюлена в Украине

Новости » Политика     03.02.2020 - 17:40
Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Гюлена в Украине
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о школах FETO, которые есть в Украине

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины разобраться со сторонниками предполагаемого организатора попытки государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, речь идет о школах FETO, которые есть в Украине.

"По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - заявил глава государства.

Напомним, в феврале 2019 года в Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов", как Анкара называет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена), которую обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Die Welt, спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Подчеркивалось, что похищенных людей подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Зеленский об обмене пленными: список очень большой, даты будут в ближайшее время Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганГюлен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь