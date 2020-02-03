Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Гюлена в Украине

Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о школах FETO, которые есть в Украине

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины разобраться со сторонниками предполагаемого организатора попытки государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, речь идет о школах FETO, которые есть в Украине.

"По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - заявил глава государства.

Напомним, в феврале 2019 года в Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов", как Анкара называет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена), которую обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Die Welt, спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Подчеркивалось, что похищенных людей подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.