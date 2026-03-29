"Виживають лише дрібні": зоолог розповів, що відбувається з тваринами на лінії фронту

Головне: На лінії фронту виживають лише дрібні тварини (гризуни, лисиці), які можуть ховатися в норах.

Великі звірі та птахи (орли, лелеки, кабани) залишили зону бойових дій.

Підрив Каховської ГЕС призвів до ймовірного повного знищення унікальних видів.

Як можна отримати репарації від РФ за екоцид Україні?

Хто зміг адаптуватися до обстрілів?

За словами експерта, на лінії фронту діє те саме правило, що і для військових: виживає той, хто краще закопується. Усе, що залишається на поверхні, вражається уламками та вогнем.

"Усі великі тварини звідти давно вже пішли. А ті, які не встигли, просто загинули. Виживають дрібні тварини - ті, які можуть сховатися під землю в нору. Це переважно гризуни, максимум ще лисиці", - зазначає зоолог.

Водночас вовки, козулі, кабани та лосі тікають від небезпеки. Ті поодинокі особини, що залишаються, часто отримують важкі контузії. Зоолог згадує випадок, коли козулі паслися посеред поля під час бою, не реагуючи на вибухи через втрату слуху.

Серед птахів на "нулі" залишилися лише дрібні горобцеві. Великі види - орли, лелеки та журавлі - покинули небезпечні території через велику площу ураження та природну полохливість.

Трагедія після підриву Каховської ГЕС

Окремою катастрофою для екології став підрив росіянами Каховської гідроелектростанції. Вода фактично знищила унікальні види, які проживали лише на цих територіях.

Втрати тваринного світу через затоплення:

100% популяції двох ендемічних видів мурах (тапінома Кінбурнська та ліометопум європейський) вважаються знищеними;

(тапінома Кінбурнська та ліометопум європейський) вважаються знищеними; 70% популяції кандибки пустельної загинуло через затоплення нір;

загинуло через затоплення нір; суттєво постраждав піщаний сліпак.

На деокуповані території тварини намагаються повертатися, проте там на них чекає нова загроза - нерозірвані боєприпаси, міни та розтяжки.

Репарації за екоцид: чи є шанси?

Ігор Дикий наголошує, що Україна може отримати від РФ репарації за шкоду довкіллю, проте для цього потрібна сильна доказова база.

"Будь-які репарації - це судова заява. Треба підтвердити, що у заповідних зонах працювали науковці, були унікальні рідкісні види, а зараз це знищено. Мають бути відповідні наукові публікації", - пояснює він.

Експерт додав, що лише після постання питання про відшкодування держава звернула увагу на важливість професій біолога та зоолога, які роками недофінансувалися.