Не бояться людей: чому в українських містах дедалі частіше з’являються лисиці

16:15 29.03.2026 Нд
3 хв
Зоолог назвав причини нетипової поведінки хижаків у 2026 році
aimg Тетяна Веремєєва aimg Василина Копитко
Фото: Лисиці стали жити ближче до людей (Getty Images)

В Україні дедалі частіше фіксують появу лисиць у містах. Тварини не лише заходять у житлові райони, а й поводяться значно сміливіше, ніж раніше. Причина - не лише розширення міст, а й зміни у поведінці тварин через війну та заборону полювання.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів зоолог, учасник антарктичних експедицій, менеджер проєктів "Рідкісні види" Всесвітнього фонду природи WWF-Україн Ігор Дикий.

Чому тварини все частіше з’являються в містах

За словами експерта, одна з головних причин - розростання міст і скорочення природного середовища.

"Урбоекосистема розростається - ми розбудовуємо міста і тваринам нема куди відійти. Частина екологічно пластичних видів, як лисиці, борсуки, куниці, починають пристосовуватися до життя біля людей", - пояснює Дикий.

Тобто йдеться не про "аномалію", а про адаптацію - деякі види вчаться виживати поруч із людиною.

Як війна змінила поведінку лисиць

Окремий фактор - повномасштабна війна і пов’язана з нею заборона полювання. За словами зоолога, нинішнє покоління лисиць виросло вже в інших умовах. Якщо раніше людський запах означав небезпеку, то зараз цей зв’язок зник.

"Ті лисиці, які народилися під час війни, не бояться людини, бо для них людина не є тотожною смерті", - зазначає експерт.

Раніше тварини уникали людей інстинктивно, адже це було пов’язано з ризиком бути впольованими. Тепер цей досвід відсутній, і поведінка змінюється.

Чому не можна підгодовувати диких тварин

Експерт наголошує, що поява тварин у містах - це ще й відповідальність людей.

Найпоширеніша помилка - підгодовування. Воно здається безпечним, але має наслідки.

По-перше, тварини звикають до легкої їжі і втрачають навички самостійного пошуку. По-друге, вони починають частіше контактувати з людьми. Крім того, дикі тварини можуть переносити інфекції, тому важливо зберігати дистанцію.

Чи можлива повна заборона полювання

В Україні нещодавно з’явилась петиція про повну заборону полювання. Однак, за словами Дикого, це питання не має простого рішення.

Він пояснює, що полювання - це не лише про здобич, а й про систему управління популяціями.

Є мисливці, які:

  • дбають про екосистему,
  • проводять біотехнічні заходи,
  • підгодовують тварин,
  • контролюють чисельність.

Водночас існують браконьєри, яких не цікавлять наслідки.

"Їх цікавить сам процес - здобування тварини, а не те, чи відновиться популяція", - каже експерт.

Саме тому повна заборона полювання, за його словами, не працює - це підтверджує і європейський, і світовий досвід.

Що зміниться далі

За словами зоолога, ключове завдання - знайти баланс між охороною природи і регулюванням чисельності тварин.

Полювання має відбуватися:

  • в межах закону,
  • без шкоди для популяцій,
  • з урахуванням екосистеми.

Що це означає для людей

Зустрічі з дикими тваринами у містах можуть ставати частішими. Але це не означає, що вони безпечні або "приручені". Головне правило - не контактувати з ними і не втручатися у їхню поведінку.

Адже зміни у дикій природі - це наслідок не лише війни, а й того, як люди взаємодіють із довкіллям.

Раніше РБК-Україна писало, що через заборону полювання в Україні різко зросла чисельність диких тварин, зокрема лисиць, що призвело до поширення небезпечних хвороб, передусім сказу. Експерти попереджають, що ситуація становить загрозу для людей і тварин, а ефективним способом стримування залишається контроль популяції хижаків.

Так, наприклад, нещодавно лисеня зайшло до магазину у Львові.

