"Выживают только мелкие": зоолог рассказал, что происходит с животными на линии фронта

Из-за полномасштабной войны в Украине часть животных и птиц покинули зону боевых действий. На линии соприкосновения выживают преимущественно грызуны и мелкие виды, которые способны прятаться под землей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций, менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.
Главное:
По словам эксперта, на линии фронта действует то же правило, что и для военных: выживает тот, кто лучше закапывается. Все, что остается на поверхности, поражается обломками и огнем.
"Все крупные животные оттуда давно уже ушли. А те, которые не успели, просто погибли. Выживают мелкие животные - те, которые могут спрятаться под землю в нору. Это преимущественно грызуны, максимум еще лисы", - отмечает зоолог.
В то же время волки, косули, кабаны и лоси убегают от опасности. Те единичные особи, которые остаются, часто получают тяжелые контузии. Зоолог вспоминает случай, когда косули паслись посреди поля во время боя, не реагируя на взрывы из-за потери слуха.
Среди птиц на "нуле" остались лишь мелкие воробьиные. Крупные виды - орлы, аисты и журавли - покинули опасные территории из-за большой площади поражения и естественной пугливости.
Отдельной катастрофой для экологии стал подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции. Вода фактически уничтожила уникальные виды, которые проживали только на этих территориях.
Потери животного мира из-за затопления:
На деоккупированные территории животные пытаются возвращаться, однако там их ждет новая угроза - неразорвавшиеся боеприпасы, мины и растяжки.
Игорь Дикий отмечает, что Украина может получить от РФ репарации за ущерб окружающей среде, однако для этого нужна сильная доказательная база.
"Любые репарации - это судебное заявление. Надо подтвердить, что в заповедных зонах работали ученые, были уникальные редкие виды, а сейчас это уничтожено. Должны быть соответствующие научные публикации", - объясняет он.
Эксперт добавил, что только после возникновения вопроса о возмещении государство обратило внимание на важность профессий биолога и зоолога, которые годами недофинансировались.
