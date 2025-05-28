У Військовому інституті КНУ - нові спеціалізації: як вступити й побудувати кар'єру в ЗСУ

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) відкрив нові спеціалізації. У межах вступної кампанії 2025 року заклад освіти продовжує прийом заявок на навчання майбутніх офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Цього року Військовий інститут КНУ розширив перелік освітніх програм двома новими спеціалізаціями:
Серед інших напрямків військової освіти доступні такі:
Отже, в цілому ВІКНУ пропонує тепер підготовку за 12 різними напрямками.
Начальник Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, полковник Олексій Сіроштан розповів, що здобуваючи освіту у ВІКНУ, курсанти мають можливість отримати не лише диплом одного з найпрестижніших освітніх закладів країни, а й звання офіцера.
Крім того, під час навчання в інституті:
"Військова освіта - це старт для тих, хто готовий нести відповідальність за безпеку держави та впливати на її майбутнє", - наголосив Сіроштан.
Важливо, що ВІКНУ здійснює підготовку військових фахівців за сучасними стандартами, інтегрувавши у навчальний процес 57 стандартів НАТО.
Крім того, освітня діяльність базується на Концепції трансформації системи військової освіти з акцентом на:
У Міноборони уточнили, що освітній процес у ВІКНУ включає:
"Щороку понад 200 курсантів та офіцерів беруть участь у міжнародних програмах", - додали в МОУ.
Українцям розповіли, що вступ до Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка відбувається на конкурсній основі.
Для цього потрібно мати українське громадянство, повну загальну середню освіту та відповідати таким критеріям:
Уточнюється, що прийом на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів НМТ (національного мультипредметного тесту).
Крім того, абітурієнти мають пройти:
Для окремих спеціальностей потрібно додатково скласти вступне випробування з англійської мови.
"Документи до ТЦК та СП можна подати до 20 червня 2025 року", - наголосили в Міноборони.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України отримало офіційне підтвердження про включення дев'ятьох українських вищих військових навчальних закладів і підрозділів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC).
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