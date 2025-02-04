Нова військова освіта для ЗСУ: які спеціальності в пріоритеті
В Україні вищі військові навчальні заклади адаптують програми під новітні військові виклики. Також, збільшуючи підготовку за затребуваними спеціальностями, такими як безпілотні системи, кібербезпека та психологічна підтримка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У ЗСУ звернули увагу на новітні технології, і як результат - розширено навчання в таких сферах, як безпілотні авіаційні системи, кібербезпека, та психологічна підтримка.
Сергій Мельник зазначив, що сучасні воєнні виклики вимагають від військових не лише високої фізичної підготовки, а й глибоких знань у спеціалізованих галузях.
Він підкреслив, що армії необхідні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, а також мають компетенції в кібербезпеці та захисті інформації.
За його словами, здатність ефективно працювати з такими технологіями стає ключовою для забезпечення переваги на сучасному полі бою.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні суттєво збільшили підготовку військових за такими спеціальностями:
- Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;
- Безпілотні системи тактичного класу;
- Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем;
- Захист інформації та кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;
- Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;
- Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем;
- Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем.
Всі ці спеціальності стали частиною навчальних програм в українських вищих військових навчальних закладах після 2014 року, а деякі з них були введені після повномасштабного вторгнення.
У 2025 році планується введення нових спеціальностей, зокрема, психологічної підтримки персоналу в підрозділах та на кораблях, а також фізкультурної-спортивної реабілітації для військовослужбовців.
Попри на нові технології, традиційні військові спеціальності, такі як юрисконсультська робота, військовий переклад, міжнародні відносини у воєнній сфері, військова психологія, військова журналістика та військова економіка, залишаються затребуваними у ЗСУ.
Нагадаємо, що в армії станом на січень 2025 року найпопулярнішими напрямками серед новобранців залишаються спеціальності, пов’язані з БПЛА, водійські та стрілецькі посади.