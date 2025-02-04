Нова військова освіта для ЗСУ: які спеціальності в пріоритеті

В Україні вищі військові навчальні заклади адаптують програми під новітні військові виклики. Також, збільшуючи підготовку за затребуваними спеціальностями, такими як безпілотні системи, кібербезпека та психологічна підтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

У ЗСУ звернули увагу на новітні технології, і як результат - розширено навчання в таких сферах, як безпілотні авіаційні системи, кібербезпека, та психологічна підтримка.

Сергій Мельник зазначив, що сучасні воєнні виклики вимагають від військових не лише високої фізичної підготовки, а й глибоких знань у спеціалізованих галузях.

Він підкреслив, що армії необхідні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, а також мають компетенції в кібербезпеці та захисті інформації.

За його словами, здатність ефективно працювати з такими технологіями стає ключовою для забезпечення переваги на сучасному полі бою.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні суттєво збільшили підготовку військових за такими спеціальностями:

Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;

Безпілотні системи тактичного класу;

Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем;

Захист інформації та кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;

Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;

Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем;

Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем.

Всі ці спеціальності стали частиною навчальних програм в українських вищих військових навчальних закладах після 2014 року, а деякі з них були введені після повномасштабного вторгнення.

У 2025 році планується введення нових спеціальностей, зокрема, психологічної підтримки персоналу в підрозділах та на кораблях, а також фізкультурної-спортивної реабілітації для військовослужбовців.

Попри на нові технології, традиційні військові спеціальності, такі як юрисконсультська робота, військовий переклад, міжнародні відносини у воєнній сфері, військова психологія, військова журналістика та військова економіка, залишаються затребуваними у ЗСУ.