ЗНО більше не рахується: які результати НМТ дійсні для вступу у 2025 році

У 2025 році вступ до вишів можливий лише за результатами НМТ 2022-2025 років - ЗНО більше не враховується. Абітурієнтам також заборонено комбінувати результати тестів різних років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державне підприємство "Інфоресурс" .

У 2025 році абітурієнти зможуть вступати до вишів лише за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ), складеного у 2022, 2023, 2024 або 2025 роках. Дані про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вже не приймаються.

Зазначається, що комбінувати результати НМТ різних років не можна, адже це цілісний тест. Наприклад, не дозволяється використовувати українську мову з НМТ-2025, а математику з НМТ-2024.

Абітурієнт має обрати один річний сертифікат із найвищими балами й зареєструвати електронний кабінет саме на його основі. Пізніше інші сертифікати можна додати в систему, але участь у вступній кампанії здійснюється лише за одним з них.



Як можна використовувати результати НМТ (інфографіка: ДП "Інфоресурс")

У ДП "Інфоресурс" звертають увагу на те, що формула розрахунку конкурсного бала різниться залежно від року складання НМТ. Тож важливо враховувати це під час вибору сертифіката для вступу.

Зазначимо, НМТ замінив ЗНО у зв’язку з повномасштабною війною і використовується як єдиний вступний тест до вишів з 2022 року.