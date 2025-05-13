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Навчання за стандартами ЄС: 9 українських військових вишів приєднались до ESDC

Вівторок 13 травня 2025 11:08
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Навчання за стандартами ЄС: 9 українських військових вишів приєднались до ESDC Фото: Військова освіта в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України отримало офіційне підтвердження про включення дев’яти українських вищих військових навчальних закладів і підрозділів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що це рішення є важливим кроком до інтеграції євроатлантичних стандартів у систему військової освіти України. Воно сприятиме взаємосумісності з країнами-партнерами та розвитку сучасних освітніх продуктів у співпраці з навчальними установами ЄС.

Хто увійшов до ESDC:

  • Національна академія сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного;
  • Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка;
  • Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова;
  • ХНУ Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;
  • Військова академія (Одеса);
  • Інститут ВМС НУ "Одеська морська академія";
  • Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ";
  • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут;
  • Військовий юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Що дає участь у мережі

Участь у програмі ESDC відкриває доступ до курсів і програм з безпеки, управління, кіберзахисту, міжнародного співробітництва та участі в місіях ЄС.

Міноборони подякувало ГО "Військова школа "Боривітер" за сприяння в налагодженні співпраці з європейською мережею.

Зазначимо, Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) створено у 2005 році як стратегічну освітню структуру в межах політики безпеки та оборони ЄС. Він об'єднує цивільні й військові навчальні заклади з усієї Європи.

Нагадаємо, у січні 2025 року сім українських військових вишів подали заявку на приєднання до ESDC.

РБК-Україна також писало, що у Міноборони розповіли про умови служби в армії за контрактом. Військовим обіцяють можливості для кар’єрного зростання, соціальні гарантії та грошове забезпечення - зокрема, виплати можуть сягати 30 тисяч гривень.

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