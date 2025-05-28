В Военном институте КНУ - новые специализации: как поступить и построить карьеру в ВСУ

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) открыл новые специализации. В рамках вступительной кампании 2025 года учебное заведение продолжает прием заявок на обучение будущих офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В этом году Военный институт КНУ расширил перечень образовательных программ двумя новыми специализациями:
Среди других направлений военного образования доступны такие:
Следовательно, в целом ВИКНУ предлагает теперь подготовку по 12 различным направлениям.
Начальник Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, полковник Алексей Сироштан рассказал, что получая образование в ВИКНУ, курсанты имеют возможность получить не только диплом одного из самых престижных образовательных учреждений страны, но и звание офицера.
Кроме того, во время обучения в институте:
"Военное образование - это старт для тех, кто готов нести ответственность за безопасность государства и влиять на его будущее", - подчеркнул Сироштан.
Важно, что ВИКНУ осуществляет подготовку военных специалистов по современным стандартам, интегрировав в учебный процесс 57 стандартов НАТО.
Кроме того, образовательная деятельность базируется на Концепции трансформации системы военного образования с акцентом на:
В Минобороны уточнили, что образовательный процесс в ВИКНУ включает:
"Ежегодно более 200 курсантов и офицеров участвуют в международных программах", - добавили в МОУ.
Украинцам рассказали, что поступление в Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко происходит на конкурсной основе.
Для этого нужно иметь украинское гражданство, полное среднее образование и соответствовать следующим критериям:
Уточняется, что прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется на основании результатов НМТ (национального мультипредметного теста).
Кроме того, абитуриенты должны пройти:
Для отдельных специальностей нужно дополнительно сдать вступительный экзамен по английскому языку.
"Документы в ТЦК и СП можно подать до 20 июня 2025 года", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины получило официальное подтверждение о включении девяти украинских высших военных учебных заведений и подразделений в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC).
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