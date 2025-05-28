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В Военном институте КНУ - новые специализации: как поступить и построить карьеру в ВСУ

Военный институт КНУ интегрировал в учебный процесс важные стандарты НАТО (фото: facebook.com/VIKNUKIEV)
Автор: Ирина Костенко

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) открыл новые специализации. В рамках вступительной кампании 2025 года учебное заведение продолжает прием заявок на обучение будущих офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Специализации, по которым можно учиться в институте

В этом году Военный институт КНУ расширил перечень образовательных программ двумя новыми специализациями:

  • "Организация, подготовка, ведение и поддержание действий ячейки движения сопротивления";
  • "Связи с общественностью в Вооруженных силах Украины (ВСУ)".

Среди других направлений военного образования доступны такие:

  • военный перевод;
  • военная политология;
  • военная психология;
  • военная журналистика;
  • финансы и военная экономика;
  • правоохранительная деятельность в ВСУ;
  • гражданско-военное сотрудничество;
  • геоинформационные системы и технологии;
  • социальная работа в войсках (силах);
  • международные отношения.

Следовательно, в целом ВИКНУ предлагает теперь подготовку по 12 различным направлениям.

Как обучают курсантов в Военном институте КНУ

Начальник Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, полковник Алексей Сироштан рассказал, что получая образование в ВИКНУ, курсанты имеют возможность получить не только диплом одного из самых престижных образовательных учреждений страны, но и звание офицера.

Кроме того, во время обучения в институте:

  • происходит привлечение слушателей к международным программам;
  • развивается военное лидерство;
  • усиливается языковая подготовка;
  • внедряется актуальный опыт и практика.

"Военное образование - это старт для тех, кто готов нести ответственность за безопасность государства и влиять на его будущее", - подчеркнул Сироштан.

Важно, что ВИКНУ осуществляет подготовку военных специалистов по современным стандартам, интегрировав в учебный процесс 57 стандартов НАТО.

Кроме того, образовательная деятельность базируется на Концепции трансформации системы военного образования с акцентом на:

  • развитие военного лидерства;
  • практические навыки.

В Минобороны уточнили, что образовательный процесс в ВИКНУ включает:

  • стажировку в боевых частях ВСУ;
  • участие в программе "Боевая система выживания воина";
  • факультативные занятия по тактической медицине;
  • факультативные занятия по огневой подготовке;
  • факультативные занятия по применению БПЛА.

"Ежегодно более 200 курсантов и офицеров участвуют в международных программах", - добавили в МОУ.

Как поступить и стать курсантом ВИКНУ в 2025 году

Украинцам рассказали, что поступление в Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко происходит на конкурсной основе.

Для этого нужно иметь украинское гражданство, полное среднее образование и соответствовать следующим критериям:

  • возраст от 17 до 30 лет (в том числе те, которым 17 лет исполняется в год зачисления на обучение);
  • военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет.

Уточняется, что прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется на основании результатов НМТ (национального мультипредметного теста).

Кроме того, абитуриенты должны пройти:

  • вступительные экзамены;
  • психологическое обследование;
  • проверку уровня физической подготовленности;
  • медицинский осмотр.

Для отдельных специальностей нужно дополнительно сдать вступительный экзамен по английскому языку.

"Документы в ТЦК и СП можно подать до 20 июня 2025 года", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины получило официальное подтверждение о включении девяти украинских высших военных учебных заведений и подразделений в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC).

Читайте также, как военные вузы меняют условия обучения в 2025 году.

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