В Военном институте КНУ - новые специализации: как поступить и построить карьеру в ВСУ

Специализации, по которым можно учиться в институте

В этом году Военный институт КНУ расширил перечень образовательных программ двумя новыми специализациями:

"Организация, подготовка, ведение и поддержание действий ячейки движения сопротивления";

"Связи с общественностью в Вооруженных силах Украины (ВСУ)".

Среди других направлений военного образования доступны такие:

военный перевод;

военная политология;

военная психология;

военная журналистика;

финансы и военная экономика;

правоохранительная деятельность в ВСУ;

гражданско-военное сотрудничество;

геоинформационные системы и технологии;

социальная работа в войсках (силах);

международные отношения.

Следовательно, в целом ВИКНУ предлагает теперь подготовку по 12 различным направлениям.

Как обучают курсантов в Военном институте КНУ

Начальник Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, полковник Алексей Сироштан рассказал, что получая образование в ВИКНУ, курсанты имеют возможность получить не только диплом одного из самых престижных образовательных учреждений страны, но и звание офицера.

Кроме того, во время обучения в институте:

происходит привлечение слушателей к международным программам;

развивается военное лидерство;

усиливается языковая подготовка;

внедряется актуальный опыт и практика.

"Военное образование - это старт для тех, кто готов нести ответственность за безопасность государства и влиять на его будущее", - подчеркнул Сироштан.

Важно, что ВИКНУ осуществляет подготовку военных специалистов по современным стандартам, интегрировав в учебный процесс 57 стандартов НАТО.

Кроме того, образовательная деятельность базируется на Концепции трансформации системы военного образования с акцентом на:

развитие военного лидерства;

практические навыки.

В Минобороны уточнили, что образовательный процесс в ВИКНУ включает:

стажировку в боевых частях ВСУ;

участие в программе "Боевая система выживания воина";

факультативные занятия по тактической медицине;

факультативные занятия по огневой подготовке;

факультативные занятия по применению БПЛА.

"Ежегодно более 200 курсантов и офицеров участвуют в международных программах", - добавили в МОУ.

Как поступить и стать курсантом ВИКНУ в 2025 году

Украинцам рассказали, что поступление в Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко происходит на конкурсной основе.

Для этого нужно иметь украинское гражданство, полное среднее образование и соответствовать следующим критериям:

возраст от 17 до 30 лет (в том числе те, которым 17 лет исполняется в год зачисления на обучение);

военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет.

Уточняется, что прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется на основании результатов НМТ (национального мультипредметного теста).

Кроме того, абитуриенты должны пройти:

вступительные экзамены;

психологическое обследование;

проверку уровня физической подготовленности;

медицинский осмотр.

Для отдельных специальностей нужно дополнительно сдать вступительный экзамен по английскому языку.

"Документы в ТЦК и СП можно подать до 20 июня 2025 года", - подчеркнули в Минобороны.