Військовому Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, продовжили арешт
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова. Він у вересні 2024 року публічно самовільно залишив свою частину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Прокурор просив суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня без права внесення застави. Зокрема він вважає, що військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.
Своєю чергою адвокатка Гнезділова просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.
Однак суд вирішив залишити Гнезділова під вартою до 31 січня 2025 року без права внесення застави.
Справа Гнезділова
Нагадаємо, 21 вересня Сергій Гнезділов, який у 2019 році долучився до лав ЗСУ, на своїй сторінці Facebook написав про те, що самовільно залишив військову частину (далі й на момет СЗЧ він командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади).
За його словами, він вчинив це нібито з метою "привернути увагу до необхідності ротацій для піхоти, а також до відсутності чітких термінів для служби".
Своєю чергою у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді відреагували на це та заявили, що вже призначили службове розслідування. Там також додали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
9 жовтня стало відомо про затримання Гнезділова. За даними слідства, на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду військово-лікарською комісією.
Однак на справді обстеження він не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.
Згодом адвокат військовослужбовця розповів в коментарі РБК-Україна, що Гнезділову повідомили про підозру в дезертирстві.
Вже 11 жовтня Печерський райсуд відправив його під варту.
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