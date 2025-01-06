Военному Гнездилову, который публично ушел в СВЧ, продлили арест

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова. Он в сентябре 2024 года публично самовольно оставил свою часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Однако суд решил оставить Гнездилова под стражей до 31 января 2025 года без права внесения залога.

В свою очередь адвокат Гнездилова просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.

Прокурор просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта без права внесения залога. В частности он считает, что военнослужащий может скрываться от следствия и суда.

Дело Гнездилова

Напомним, 21 сентября Сергей Гнездилов, который в 2019 году вступил в ряды ВСУ, на своей странице Facebook написал о том, что самовольно оставил воинскую часть (далее и на момет СЗЧ он командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады).

По его словам, он сделал это якобы с целью "привлечь внимание к необходимости ротаций для пехоты, а также к отсутствию четких сроков для службы".

В свою очередь в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде отреагировали на это и заявили, что уже назначили служебное расследование. Там также добавили, что военный "совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления".

9 октября стало известно о задержании Гнездилова. По данным следствия, в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра военно-врачебной комиссией.

Однако на самом деле обследование он не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, более того - в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

Впоследствии адвокат военнослужащего рассказал в комментарии РБК-Украина, что Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве.

Уже 11 октября Печерский райсуд отправил его под стражу.

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