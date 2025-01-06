Военному Гнездилову, который публично ушел в СВЧ, продлили арест
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова. Он в сентябре 2024 года публично самовольно оставил свою часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Прокурор просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта без права внесения залога. В частности он считает, что военнослужащий может скрываться от следствия и суда.
В свою очередь адвокат Гнездилова просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.
Однако суд решил оставить Гнездилова под стражей до 31 января 2025 года без права внесения залога.
Дело Гнездилова
Напомним, 21 сентября Сергей Гнездилов, который в 2019 году вступил в ряды ВСУ, на своей странице Facebook написал о том, что самовольно оставил воинскую часть (далее и на момет СЗЧ он командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады).
По его словам, он сделал это якобы с целью "привлечь внимание к необходимости ротаций для пехоты, а также к отсутствию четких сроков для службы".
В свою очередь в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде отреагировали на это и заявили, что уже назначили служебное расследование. Там также добавили, что военный "совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления".
9 октября стало известно о задержании Гнездилова. По данным следствия, в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра военно-врачебной комиссией.
Однако на самом деле обследование он не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, более того - в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.
Впоследствии адвокат военнослужащего рассказал в комментарии РБК-Украина, что Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве.
Уже 11 октября Печерский райсуд отправил его под стражу.
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