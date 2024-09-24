У 56 ОМБр розпочали службове розслідування після СЗЧ Сергія Гнезділова: деталі
У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді почали службове розслідування у зв'язку із тим, що їхній військовослужбовець Сергій Гнезділов самовільно залишив частину і публічно оголосив про це.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на hromadske.ua.
Яка позиція командування військової частини
Начальниця прес-служби 56 ОМБр зазначила, що дії Сергія Гнезділова мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 5 статті 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місць служби, вчинене в умовах воєнного стану. У бригаді почали службове розслідування.
"Позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних злочинів", - зауважили в прес-службі.
Військовослужбовець згоден із такою позицією. Він написав, що його бригада "все правильно прокомунікувала" і визнав, що "СЗЧ – кримінальний злочин". При цьому Сергій Гнезділов закликав обговорювати не його, а повернутися до обговорення проблем.
"Що з мобілізацією? Що з демобілізацією? Що з економічним бронюванням? Проблеми вирішуються тоді, коли про них говорять, а не ігнорують місяцями, сподіваючись що "і так пройде", - написав військовий.
Чому Сергій Гнезділов вдався до СЗЧ
Днями військовий Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив військову частину, бо служить вже 5 років. Такими діями він хоче привернути увагу до низки проблем, зокрема, до питання демобілізації.
За його словами, влада не готова до серйозного діалогу зі суспільством і замість доктрини "воювати – обовʼязок кожного громадянина", держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого мобілізували.
"Відсьогодні я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", – написав Гнезділов.
За самовільне залишення військової частини або місця служби стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років або позбавленням волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, ми писали, що Рада дозволила звільняти від покарання за дезертирство в разі повернення до частини.
Також ми розповідали, що наприкінці квітня 2024 року на Гнезділова напали невідомі, які представились людьми Євгена Карася. Вони погрожували йому та намагалися спровокувати бійку.
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