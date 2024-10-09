Військового Гнезділова, який публічно пішов в СЗЧ, затримали

Правоохоронці повідомили про затримання військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Він самовільно залишив місце служби та публічно про це заявляв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Сергія Гнезділова.

За даними ДБР, військовослужбовеуь 56 окремої мотопіхотної бригади самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі 21 вересня.

А вже 23 вересня 2024 року Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.

Згодом у бригаді Гнезділова також призначили службове розслідування. За його результатами було з'ясовано, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

Також встановлено, що на початку вересня військового був направлено до госпіталю для медогляду ВЛК. Але він обстеження не проходив та в медзакладі не перебував. Після визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців.

Варто зауважити, що у себе у Facebook Гнезділов також написав про затримання.

СЗЧ - порушення, яке передбачає відповідальність за статтею 407 Кримінального кодексу України. Покарання може включати тримання у дисциплінарному батальйоні до двох років або позбавлення волі до трьох років.