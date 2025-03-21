Військовий контингент для України має бути не тільки на землі: МЗС повідомило нові деталі

Сухопутної присутності майбутнього військового контингенту Заходу в Україні не було б достатньо. Необхідно обговорювати присутність в небі й на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого під час брифінгу.

Тихий нагадав, що голова відомства Андрій Сибіга нещодавно повідомляв, що дискусії про можливу відправку військового контингенту Заходу до України перебуває на стадії з'ясування деталей імплементації. Зокрема про детальне пропрацювання втілення цієї ідеї говорять зустрічі начальників Генеральних штабів України та її союзників.

"Ми розуміємо, що для того, щоб це відбулося, потрібне просування мирного процесу. Зараз зарано говорити про конкретні домовленості по цих військових контингентах, але ми бачимо велику кількість країн, які заявляють про свою готовність брати участь в цьому. У нас уже є список країн, які висловлюють таку готовність, навіть офіційно передають сигнали про готовність участі в такій коаліції", - додав він.

Водночас Тихий зауважив, що сухопутної присутності військового контингенту Заходу було б недостатньо, у зв'язку з чим важливо порушувати питання щодо присутності в небі й на морі.

"Важливий момент - дуже важливе залучення США в загалом ці зусилля. Ми не говоримо про відправку американських військ, але ми говоримо про те, що це консенсусне рішення. Коли воно буде ухвалюватися, важлива американська участь, щоб це все спрацювало", - зауважив Тихий.