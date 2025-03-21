Военный контингент для Украины должен быть не только на земле: МИД сообщил новые детали

Сухопутного присутствия будущего военного контингента Запада в Украине не было бы достаточно. Необходимо обсуждать присутствие в небе и на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Тихий напомнил, что глава ведомства Андрей Сибига недавно сообщал, что дискуссии о возможной отправке военного контингента Запада в Украину находится на стадии выяснения деталей имплементации. В частности о детальной проработке воплощения этой идеи говорят встречи начальников Генеральных штабов Украины и ее союзников.

"Мы понимаем, что для того, чтобы это произошло, нужно продвижение мирного процесса. Сейчас рано говорить о конкретных договоренностях по этим военным контингентам, но мы видим большое количество стран, которые заявляют о своей готовности участвовать в этом. У нас уже есть список стран, которые выражают такую готовность, даже официально передают сигналы о готовности участия в такой коалиции", - добавил он.

В то же время Тихий отметил, что сухопутного присутствия военного контингента Запада было бы недостаточно, в связи с чем важно поднимать вопрос о присутствии в небе и на море.

"Важный момент - очень важное вовлечение США в целом эти усилия. Мы не говорим об отправке американских войск, но мы говорим о том, что это консенсусное решение. Когда оно будет приниматься, важно американское участие, чтобы это все сработало", - отметил Тихий.