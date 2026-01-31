Військовий бюджет РФ "тріщить" на тлі мирних переговорів з Україною та США, - Bloomberg
Росія стикається з дедалі серйознішими фінансовими труднощами у фінансуванні війни проти України. На тлі переговорів це звужує для Кремля можливості затягувати війну без економічних наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел видання, російський уряд готується до перевищення запланованого дефіциту бюджету, якщо військові витрати знову зростуть. Зараз Москва шукає додаткові доходи в обсязі до 1,2 трильйона рублів, щоб утримати дефіцит у межах запланованих 1,6% ВВП.
Ситуацію ускладнюють падіння доходів від експорту енергоносіїв, санкційний тиск та зміцнення рубля, що зменшує бюджетні надходження від нафти й газу.
Ціна російської нафти Urals залишається нижчою за закладену в бюджет, а курс рубля суттєво міцніший за прогнозний. За таких умов доходи від нафти й газу можуть виявитися на понад 2 трильйони рублів меншими від очікуваних, що поглибить дефіцит.
Хоча формально дефіцит бюджету РФ залишається відносно помірним, торік Кремль був змушений різко переглянути бюджетні показники. Покривати нестачу коштів намгааються рекордними обсягами внутрішніх запозичень. Але вони стають дедалі дорожчими.
На тлі економічного тиску Кремль не демонструє готовності знизити свої територіальні вимоги у переговорах щодо України. Кремль все ще вимагає від України передати Донбас.
Водночас джерела видання зазначають, що поєднання бюджетних обмежень, санкцій і невизначених перспектив доходів від енергоресурсів поступово послаблює позиції Росії та звужує для російського диктатора Володимира Путіна "вікно можливостей" для продовження війни без серйозних внутрішніх економічних наслідків.
Зазначимо, за даними економістів та української розвідки, загалом 2025 рік став найгіршим для російської торгівлі за останні 10 років. Сотні тисяч росіян визнані абсолютно неплатоспроможними, падає все виробництво, окрім військового, а останнє демонструє дуже низькі показники зростання.
Окрім цього, в цілому економіка Росії завершила 2025 рік із катастрофічними показниками. Доходи від експорту нафти впали приблизно на 20% порівняно з 2024 роком через зниження світових цін на енергоносії.
А активи фонду нацдобробуту (ФНД), якими РФ компенсує недобір нафтогазових доходів, можуть повністю вичерпатися вже до кінця 2026 року за умови зниження вартості нафти.
Щоб компенсувати "діри" у бюджеті, Росія різко збільшила експорт золота до Китаю. При цьому обсяги резервів у країні скоротилися до рекордно низького рівня за останні роки.