Військовий бюджет РФ "тріщить" на тлі мирних переговорів з Україною та США, - Bloomberg

Росія стикається з дедалі серйознішими фінансовими труднощами у фінансуванні війни проти України. На тлі переговорів це звужує для Кремля можливості затягувати війну без економічних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел видання, російський уряд готується до перевищення запланованого дефіциту бюджету, якщо військові витрати знову зростуть. Зараз Москва шукає додаткові доходи в обсязі до 1,2 трильйона рублів, щоб утримати дефіцит у межах запланованих 1,6% ВВП.

Ситуацію ускладнюють падіння доходів від експорту енергоносіїв, санкційний тиск та зміцнення рубля, що зменшує бюджетні надходження від нафти й газу.

Ціна російської нафти Urals залишається нижчою за закладену в бюджет, а курс рубля суттєво міцніший за прогнозний. За таких умов доходи від нафти й газу можуть виявитися на понад 2 трильйони рублів меншими від очікуваних, що поглибить дефіцит.

Хоча формально дефіцит бюджету РФ залишається відносно помірним, торік Кремль був змушений різко переглянути бюджетні показники. Покривати нестачу коштів намгааються рекордними обсягами внутрішніх запозичень. Але вони стають дедалі дорожчими.

На тлі економічного тиску Кремль не демонструє готовності знизити свої територіальні вимоги у переговорах щодо України. Кремль все ще вимагає від України передати Донбас.

Водночас джерела видання зазначають, що поєднання бюджетних обмежень, санкцій і невизначених перспектив доходів від енергоресурсів поступово послаблює позиції Росії та звужує для російського диктатора Володимира Путіна "вікно можливостей" для продовження війни без серйозних внутрішніх економічних наслідків.