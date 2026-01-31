Особисті банкрутства в РФ б'ють рекорди: чому росіяни залишаються без грошей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

За підсумками 2025 року Свердловська область увійшла до п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю банкрутств серед фізичних осіб та індивідуальних підприємців. Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в області збільшилася майже на 28%.

За абсолютними показниками Свердловщина випередила Санкт-Петербург, де зафіксовано понад 20 тисяч банкрутів.

До антирейтингу також традиційно входять Москва, Московська область і Краснодарський край – регіони з високим рівнем заборгованості населення.

У цілому по країні ситуація ще гірша: у 2025 році судові банкрутства серед фізосіб зросли більш ніж на 31% і досягли майже 568 тисяч випадків.

Основними причинами зростання банкрутств називають падіння реальних доходів, подорожчання життя та надмірні борги домогосподарств.

"Формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження в реальному фінансовому стані громадян", - зазначають у СЗРУ.

Причому понад 97% справ ініціюють самі боржники, фактично визнаючи власну неспроможність виплачувати борги. Це свідчить про системну кризу, яка поки не має ознак швидкого вирішення.