Военный бюджет РФ "трещит" на фоне мирных переговоров с Украиной и США, - Bloomberg

Россия сталкивается со все более серьезными финансовыми трудностями в финансировании войны против Украины. На фоне переговоров это сужает для Кремля возможности затягивать войну без экономических последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, российское правительство готовится к превышению запланированного дефицита бюджета, если военные расходы снова вырастут. Сейчас Москва ищет дополнительные доходы в объеме до 1,2 триллиона рублей, чтобы удержать дефицит в пределах запланированных 1,6% ВВП.

Ситуацию осложняют падение доходов от экспорта энергоносителей, санкционное давление и укрепление рубля, что уменьшает бюджетные поступления от нефти и газа.

Цена российской нефти Urals остается ниже заложенной в бюджет, а курс рубля существенно крепче прогнозного. В таких условиях доходы от нефти и газа могут оказаться более чем на 2 триллиона рублей меньше ожидаемых, что углубит дефицит.

Хотя формально дефицит бюджета РФ остается относительно умеренным, в прошлом году Кремль был вынужден резко пересмотреть бюджетные показатели. Покрывать недостаток средств пытаются рекордными объемами внутренних заимствований. Но они становятся все дороже.

На фоне экономического давления Кремль не демонстрирует готовности снизить свои территориальные требования в переговорах по Украине. Кремль все еще требует от Украины передать Донбасс.

В то же время источники издания отмечают, что сочетание бюджетных ограничений, санкций и неопределенных перспектив доходов от энергоресурсов постепенно ослабляет позиции России и сужает для российского диктатора Владимира Путина "окно возможностей" для продолжения войны без серьезных внутренних экономических последствий.