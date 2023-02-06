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У військовій академії Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності

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Понеділок 06 лютого 2023 12:01
У військовій академії Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності Фото: у військовій академії Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міноборони Білорусі вирішило розпочати раптову перевірку бойової готовності у військовій академії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міноборони РБ.

"Сьогодні за рішенням міністра оборони Республіки Білорусь у закладі освіти "Військова академія Республіки Білорусь" розпочалася раптова перевірка бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

При цьому інших деталей у відомстві наразі не повідомляють.

Нагадаємо, у Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна командувач угрупуванням сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що повторний наступ російської армії з території Білорусі можливий , але поки що ударного угруповання там немає.

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