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У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань

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Мінськ, Неділя 05 лютого 2023 22:27
У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань Ілюстративне фото: у Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань (twitter.com/armscontrol_ukr)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі продовжуватиметься бойове злагодження військ РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА", про це заявив командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук'янович.

Він заявив, що спільні льотні навчання Росії та Білорусі нібито не були спрямовані проти третіх осіб і мали суто оборонний характер.

"Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, - один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави", - додав Лук'янович.

Зазначимо, що навчання за участю Росії у Білорусі розпочалися 16 січня та тривали до 2 лютого.

Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що навчання Росії та Білорусі мають політичний характер.

Також ми писали, що 5 лютого в Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 російських бойових гелікоптерів.

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