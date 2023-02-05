У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань
У Білорусі продовжуватиметься бойове злагодження військ РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА", про це заявив командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук'янович.
Він заявив, що спільні льотні навчання Росії та Білорусі нібито не були спрямовані проти третіх осіб і мали суто оборонний характер.
"Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, - один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави", - додав Лук'янович.
Зазначимо, що навчання за участю Росії у Білорусі розпочалися 16 січня та тривали до 2 лютого.
Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що навчання Росії та Білорусі мають політичний характер.
Також ми писали, що 5 лютого в Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 російських бойових гелікоптерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.