В военной академии Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности
Минобороны Беларуси решило начать внезапную проверку боевой готовности в военной акадамеии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РБ.
"Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.
При этом других деталей в ведомстве пока не сообщают.
Напомним, в Беларуси анонсировали продолжение боевого слаживания с Россией после учений.
Ранее в интервью РБК-Украина командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что повторное наступление российской армии с территории Беларуси возможно, но пока ударной группировки там нет.
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