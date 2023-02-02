Чи є загроза наступу Росії з Білорусі: відповідь командувача оборони Києва

Повторний наступ російської армії з території Білорусі можливий. Але поки що ударного угруповання там немає, і для його створення потрібно щонайменше два-три місяці.

"Ми не виключаємо, що такий наступ може бути. Основне завдання агресора - захопити і змінити владу в Україні. Поки воно не буде виконано, Росія не зможе повністю контролювати Україну. Тому цей напрямок ми не виключаємо з переліку загрозливих. Ми оцінюємо ті сили та засоби, які є у ворога, їхню здатність для виконання цієї задачі", - сказав генерал.

Водночас Павлюк поки що не бачить того угруповання, яке може повторити такий наступ. "Воно може бути створене, його можуть перекинути з території Росії. Тому ми готуємось до цього. Але на даний момент в Білорусі такого угруповання немає", - зазначив він.

За його словами, для підготовки наступального угруповання потрібен час. "Щонайменше два-три місяці - це мінімальний термін, за який можна створити відповідне формування за наявності людського, технічного ресурсу та бази, де можна здійснювати підготовку особового складу", - сказав він.

Павлюк вважає, що наступ з Півночі теоретично можливий, якщо російська армія досягне успіху на Сході. "Більш вірогідний сценарій - якщо в них буде успіх на Сході, тоді можливий наступ з інших напрямків, зокрема і з Півночі. Щоби вести наступальні дії ще десь, їм потрібно створити відповідні угруповання сил та засобів. Якби в них була така можливість, то вони б не відходили з Півночі ще тоді, в березні, не тікали б з Херсона і не були б вибиті з Харківської області", - повідомив генерал.

Павлюк зазначив, що попри мобілізацію, у Росії не так вже й багато сил та засобів. "Так, вона має перевагу в людському ресурсі і боєприпасах. Але їхні втрати досить відчутні для них. І якщо говорити про білоруський напрямок, то, на мою думку як військового, у Росії поки що немає можливості наступати на два фронти. Адже неможливо будь-який підрозділ відправити в наступ - людей треба готувати, бо вони зупиняться відразу, як почнуть зазнавати втрат", - додав він.

За його словами, ударних угруповань у Росії не так багато, щоби використовувати їх на кількох напрямках. "Тому багато залежить від того, настільки стійкою буде наша оборона на Сході і наскільки значні втрати ми нанесемо противнику. До того ж ми зараз формуємо додаткові бригади, які, я сподіваюсь, допоможуть переломити хід війни в тому числі завдяки озброєнню від партнерів", - сказав Павлюк.